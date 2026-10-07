Россия будет развивать отношения с Бразилией независимо от итогов президентских выборов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия с уважением отнесется к любому выбору бразильского народа и будет готова работать с новым руководством страны вне зависимости от его партийной окраски, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы с уважением относимся к выбору бразильского народа. И мы хотим развивать с этой ключевой страной комплексные, глубокие, взаимовыгодные отношения - так, как это получалось у нас все последние годы. Мы вообще хотим отношениям с Латинской Америкой, не только с Бразилией, но со всеми странами региона, придать неконъюнктурный характер, чтобы эти отношения не зависели от колебаний политического барометра, от изменений предпочтений населения, избирателей в этих странах", - сказал он.

Он добавил, что отношения России и стран Латинской Америки самоценны, Москва "открыта к сотрудничеству со всеми правительствами Латинской Америки и Карибского бассейна, независимо от их партийной окраски".

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления кандидата в президенты Флавио Болсонару относительно будущего участия Бразилии в БРИКС, Рябков сказал: "Насчет опасений я хотел бы сказать: жизнь покажет, что возможно, что нет. Мы открыты к сотрудничеству со всеми".

В первом туре президентских выборов в Бразилии Флавио Болсонару, сын бывшего президента, обошел с 47% действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву, у которого около 45%. Болсонару в том числе заявлял, что Бразилия может сократить или минимизировать политическое участие в БРИКС.

Второй тур президентских выборов в Бразилии пройдет 25 октября.