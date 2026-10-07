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Эрдоган обсудил с Путиным судоходство в Черном море и украинское урегулирование

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопрос обеспечения безопасного судоходства в Черном море и тему украинского урегулирования, сообщает в среду канцелярия турецкого лидера.

В сообщении, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что разговор коснулся "региональных и мировых вопросов".

"Президент Эрдоган подчеркнул важность проводимых инициатив по обеспечению безопасности движения судов в Черном море", - отметили в канцелярии президента Турции.

Также Эрдоган выразил готовность содействовать организации прямых контактов России и Украины.

Он поздравил Путина с днем рождения и с проведением в сентябре выборов в Госдуму.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция РФ Украина Черное море
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