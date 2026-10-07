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Российский и индийский дипломаты обсудили вопросы международной повестки дня

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил актуальные вопросы международной повестки дня с послом Индии в Москве Винаем Кумаром, сообщили на Смоленской площади.

"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая ряд региональных проблем, в духе особо привилегированного стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Индией", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Там отметили, что встреча прошла по просьбе индийской стороны.

МИД РФ Александр Грушко Индия
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