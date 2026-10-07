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Лавров сообщил о понимании Вашингтоном позиции Москвы по возобновлению переговоров с Киевом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - США с пониманием отнеслись к позиции России относительно возобновления переговоров с Украиной после масштабных украинских атак в дни проведения выборов в Госдуму, Москва хочет понять, с чем Киев намерен вернуться к переговорам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что США предложили организовать трехсторонние переговоры, на что российская сторона согласилась, "при понимании, что нам нужно провести выборы, а потом будем договариваться о сроках, месте и других деталях, о повестке дня". Однако, Киев, по его словам, сделал все, чтобы попытаться сорвать выборы в Госдуму, осуществив "беспрецедентное количество террористических атак по гражданским целям, включая по избирательным участкам, где находились участковые избирательные комиссии, несколько человек получили ранения, есть даже смертельный исход".

"Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. Американская сторона приняла к сведению, с пониманием приняла к сведению наш аргумент", - сказал Лавров .

"Что касается перехода от заявлений к конкретной работе, не к нам такой вопрос надо адресовать", - добавил он.

США Сергей Лавров Украина МИД Владимир Зеленский
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