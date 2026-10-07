Поиск

Главы МИД стран СНГ в Авазе достигли согласия по всем вопросам повестки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - По всем вопросам, вынесенным на повестку дня Совета глав МИД СНГ, удалось достичь согласия, несмотря на разность позиций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Есть особенности национальных интересов, и есть уже культура дипломатическая - достигать баланса этих интересов. Вот мы сегодня на заседании Совета министров иностранных дел ровно этим и занимались. Были несовпадающие взгляды, но по всем вопросам, которые были вынесены на повестку дня, мы достигли согласия", - сказал министр, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Рассуждая о СНГ как о структуре, расположенной на Евразийском континенте, Лавров отметил, что организация является частью большого евразийского партнерства, где существующие международные структуры занимаются сближением позиций.

"Я бы не сказал, что именно разногласия здесь существуют. Здесь существуют позиции, которые ни в одной структуре, ни у одной пары любых государств в любом регионе Земли никогда не совпадают на 100 процентов", - сказал он на пресс-конференции в Авазе по итогам заседания СМИД СНГ.

Так, Лавров, в частности, ответил на вопрос "Интерфакса", сохраняет ли свою актуальность СНГ с учетом разногласий между странами - членами Содружества и в свете развития других объединений на евразийском пространстве.

МИД СНГ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

 На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Росздравнадзор отрицает дефицит препарата "Атаракс"

Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

 Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

"Мосбиржа" подала иск в суд ЕС после введения санкций

Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области

 Роспотребнадзор направил в ВОЗ информацию о ситуации в Иркутской области

Прокурор запросил до 28 лет фигурантам дела о подготовке покушений на руководство Крыма

Открытое горение в Черном море ликвидировано, загрязнения акватории нефтяным грузом нет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12155 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3844 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов