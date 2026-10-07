Главы МИД стран СНГ в Авазе достигли согласия по всем вопросам повестки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - По всем вопросам, вынесенным на повестку дня Совета глав МИД СНГ, удалось достичь согласия, несмотря на разность позиций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Есть особенности национальных интересов, и есть уже культура дипломатическая - достигать баланса этих интересов. Вот мы сегодня на заседании Совета министров иностранных дел ровно этим и занимались. Были несовпадающие взгляды, но по всем вопросам, которые были вынесены на повестку дня, мы достигли согласия", - сказал министр, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Рассуждая о СНГ как о структуре, расположенной на Евразийском континенте, Лавров отметил, что организация является частью большого евразийского партнерства, где существующие международные структуры занимаются сближением позиций.

"Я бы не сказал, что именно разногласия здесь существуют. Здесь существуют позиции, которые ни в одной структуре, ни у одной пары любых государств в любом регионе Земли никогда не совпадают на 100 процентов", - сказал он на пресс-конференции в Авазе по итогам заседания СМИД СНГ.

Так, Лавров, в частности, ответил на вопрос "Интерфакса", сохраняет ли свою актуальность СНГ с учетом разногласий между странами - членами Содружества и в свете развития других объединений на евразийском пространстве.