Twitch оштрафован еще почти на 42 млн рублей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района признал стриминговый сервис Twitch и Wikimedia виновными в осуществлении иностранным юридическим лицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России (ч. 3 ст. 13.49 КоАП), сообщил Мосгорсуд.

Twitch оштрафован на 41 821 551,4 рублей, Wikimedia - на 10 млн рублей. Платформа Pinterest по этой же статье также оштрафована на 10 млн рублей.

Ранее 7 октября Twitch был оштрафован тем же судом за неудаление запрещенного контента на общую сумму 14 млн рублей

В августе 2026 года суд оштрафовал Twitch на 61 747 992 рубля за работу без регистрации в РКН и без филиала в России.

Ранее РКН внес Twitch в реестр социальных сетей, и по закону о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ) такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, а для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи.