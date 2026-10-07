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Экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью в 2026 г. увеличили 53 региона РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - РФ в последние годы наращивает экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью, в этом году ее поставки увеличили 53 региона, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на сессии в рамках выставки "Золотая осень - 2026" в среду в Москве.

"В этом году 53 региона увеличили объем поставок продукции верхнего и среднего передела. В абсолютных значениях наибольший рост произошел в Тамбовской, Калининградской, Курской, Воронежской и Саратовской областях", - сказал он.

По его словам, наибольшие темпы роста показали Забайкальский край - в 15 раз, Чечня - в 8 раз, Тыва - в 5,4 раза. Но здесь сказывается эффект низкой базы, отметил он.

Как считает Ильюшин, развитие экспорта не в последнюю очередь связано с расширением его географии. Так, за последние годы начались поставки рыбы в ОАЭ, готовой мясной продукции в Саудовскую Аравию, безалкогольных напитков - в Египет, рапсового масла - в Марокко и Тунис, соевого масла - в Иран и Венесуэлу.

"Среди продуктов с добавленной стоимостью, экспорт которых значительно вырос в 2025 году, можно выделить молочную сыворотку, ее поставки увеличились более чем в два раза, кофе - в 1,8 раза, крепкий алкоголь - на 39%, мороженое - на 31%, макароны - на 25%, рыбное филе - на 24%, пиво - на 23%, шоколад - на 16%", - сообщил Ильюшин.

По его словам, крупнейшими экспортерами являются субъекты юга, Черноземья, Приморье и Московский регион. Он также выделил Новосибирскую область и Алтайский край, которые, несмотря на удаленность от ключевых экспортных портов, имеют хорошие показатели вывоза продукции за рубеж. "На эти 15 регионов пришлось более 70% от общего объема экспорта в 2025 году", - уточнил Ильюшин.

Как отметил руководитель центра, дальнейшее развитие экспорта продукции АПК будет происходить с опорой на расширение сотрудничества с ключевыми партнерами из числа дружественных государств. Основными рынками сбыта к 2030 году будут Китай, Турция, Белоруссия, Казахстан, Иран, Египет, Индия, Узбекистан, Саудовская Аравия и Азербайджан.

Кроме того, активно будут развиваться поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Агроэкспорт
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