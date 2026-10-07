Отец 13 детей и его дочь погибли в ходе украинской атаки в Херсонской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мужчина и его дочь погибли в Херсонской области в результате удара со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"Сегодня утром возле Рыково Генического округа украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По словам губернатора, мужчина с супругой Татьяной воспитывал 13 детей. В июне президент России Владимир Путин вручил женщине орден "Мать-героиня".

Глава региона заверил, что семье погибших окажут всю необходимую помощь.