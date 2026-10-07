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Власти разрешили включать в тарифы затраты на защиту и ремонт тепло- и водоснабжающей инфраструктуры

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело мораторий на исключение из необходимой валовой выручки (НВВ, объем средств, необходимый регулируемой компании для покрытия всех расходов) регулируемых организаций средств на финансирование инвестиционных программ, не исполненных в 2025-2026 годах, при подтверждении перенаправления этих средств на мероприятия по восстановлению и обеспечению безопасности объектов инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, соответствующее постановление было утверждено правительством по инициативе ведомства и позволит обеспечить оперативное перенаправление расходов "на приоритетные нужды в отрасли ЖКХ".

"Включение соответствующих расходов в НВВ будет осуществляться на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где будет установлена соответствующая необходимость", - отметили в пресс-службе ФАС. При этом главы регионов могут дополнительно оказать меры поддержки регулируемым организациям, включая предоставление субсидий из средств регионального бюджета.

В ФАС подчеркнули, что размер платы граждан по-прежнему будет ограничен предельными индексами, утверждаемыми правительством РФ.

Ранее правительство приняло аналогичное решение в отношении электросетевых компаний, в НВВ которых можно будет учитывать расходы на безопасность объектов электросетевого хозяйства и персонала, а также расходов на восстановление объектов после повреждений в результате актов незаконного вмешательства. При этом в необходимую валовую выручку будут включены и фактически понесенные расходы в 2022-2025 г., которые могут быть распределены на три долгосрочных периода регулирования.

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