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Патрушев проведет в КНР переговоры по вопросам двустороннего морского сотрудничества

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев возглавит российскую делегацию, которая 8 октября прибудет в Китай для обсуждения сотрудничества в морской сфере, сообщили в пресс-службе коллегии в четверг.

"Во главе делегации, в которую войдут представители министерств, ведомств, крупных логистических компаний и судостроительных корпораций, а также научных и образовательных учреждений, Николай Патрушев проведет переговоры по вопросам российско-китайского сотрудничества в морской сфере", - говорится в сообщении пресс-службы Морской коллегии.

По ее информации, визит продлится до 12 октября.

РФ Николай Патрушев КНР
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