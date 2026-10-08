Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и четверых детей при пожаре в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

"Следствием установлено, что ранним утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по ул. Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек - женщины и ее четверых детей", - говорится в сообщении.

Еще двух малолетних детей соседи успели спасти. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются в рамках уголовного дела по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).