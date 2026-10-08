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Мандат сенатора Пономарева в заксобрании Камчатки получил единоросс Лосев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Камчатского края передала вакантный мандат депутата местного заксобрания пятого созыва Константину Лосеву, сообщает краевой избирком.

"Мандат освободился после досрочного прекращения полномочий Валерия Пономарева, который прошел в краевой парламент по списку "Единой России", - пояснили Интерфаксу в Избиркоме.

Кандидатуру Лосева для замещения мандата предложил региональный политсовет партии. Он значится первым номером в региональной группе №6 краевого списка "Единой России".

Как сообщалось, Валерий Пономарев в четвертый раз избран членом Совета Федерации от заксобрания Камчатского края.

Валерий Пономарев Камчатка Константин Лосев
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