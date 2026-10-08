Девять землетрясений произошло за сутки у берегов Камчатки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - У берегов Камчатки за сутки зарегистрировано девять наиболее заметных землетрясений, сообщает в четверг Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"От Камчатского филиала геофизической службы РАН в адрес МЧС официально поступала информация о девяти сейсмособытиях, одно из которых ощущалось в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду днем в Авачинском заливе в 76 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,6. По инструментальным данным геофизиков, в краевом центре ощущались подземные толчки силой до пяти баллов.