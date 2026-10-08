Землетрясение произошло на востоке Казахстана у границы с РФ и КНР

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,4 зафиксирован в Восточно-Казахстанской области Казахстана в 256 км к юго-востоку от Усть-Каменогорска вечером в среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 18:53 по Москве в среду, находился примерно в 71 км от границы с Китаем и в 100 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зафиксировано рядом с очагом сейсмоактивности, действующим в горах Алтая на территории РФ, Монголии, КНР и Казахстана, одним из проявлений которого было Чуйское землетрясение 2003 года.