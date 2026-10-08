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Экс-начальник УМВД по Еврейской АО избран председателем заксобрания региона

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший начальник УМВД России по Еврейской автономно области (ЕАО) Александр Добровольский избран спикером законодательного собрания ЕАО, сообщает пресс-служба парламента региона.

"На первой сессии регионального парламента восьмого созыва депутаты определились с руководителями заксобрания и его органов. Так, председателем единогласно избран Александр Добровольский", - говорится в сообщении.

Добровольский возглавлял УМВД по ЕАО с декабря 2017 года по август 2026 года.

Заместителем председателя избран Андрей Голубь, руководивший парламентом седьмого созыва.

Кроме того, депутаты наделили полномочиями представителя законодательного собрания ЕАО в Совете Федерации Светлану Лукаш, которая ранее занимала пост замначальника экспертного управления президента России.

Как сообщалось, восьмой созыв законодательного собрания ЕАО сформировали по итогам сентябрьских выборов. В него вошли представители пяти партий, 14 из 19 мандатов - у "Единой России".

ЕАО
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