Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения РВСН

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения ( РВСН) проводят плановое командно-штабное учение, задействовано ракетное соединение стационарного базирования, на маршруты патрулирования также вышли мобильные комплексы "Ярс", сообщили в Минобороны РФ.

"Основная цель учения - совершенствование слаженности органов военного управления", - заявили в военном ведомстве в четверг.

Там заявили, что комиссией командования РВСН проводится плановая контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования. Мероприятие проходит под руководством командующего РВСН генерал - полковника Сергея Каракаева.

"Помимо ракетного соединения стационарного базирования на фоне учения на маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки ракетных соединений мобильного базирования РВСН", - говорится в сообщении ведомства.

"В ходе учения расчеты ПГРК "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей, рассредоточения ракетных дивизионов со сменой полевых позиций и преодолением участков условно зараженной местности, инженерного оборудования, организации маскировки и охранения", - отмечается в нем.

Ведомство сообщило, что для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействуются армейская авиация и подразделения беспилотных систем РВСН с широким применением беспилотников.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. По официальной информации, "Ярсы" в настоящее время составляют основу группировки РВСН.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.