Поиск

Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения РВСН

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения ( РВСН) проводят плановое командно-штабное учение, задействовано ракетное соединение стационарного базирования, на маршруты патрулирования также вышли мобильные комплексы "Ярс", сообщили в Минобороны РФ.

"Основная цель учения - совершенствование слаженности органов военного управления", - заявили в военном ведомстве в четверг.

Там заявили, что комиссией командования РВСН проводится плановая контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования. Мероприятие проходит под руководством командующего РВСН генерал - полковника Сергея Каракаева.

"Помимо ракетного соединения стационарного базирования на фоне учения на маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки ракетных соединений мобильного базирования РВСН", - говорится в сообщении ведомства.

"В ходе учения расчеты ПГРК "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей, рассредоточения ракетных дивизионов со сменой полевых позиций и преодолением участков условно зараженной местности, инженерного оборудования, организации маскировки и охранения", - отмечается в нем.

Ведомство сообщило, что для воздушной разведки маршрутов движения техники, поиска и обнаружения условных диверсантов задействуются армейская авиация и подразделения беспилотных систем РВСН с широким применением беспилотников.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками. По официальной информации, "Ярсы" в настоящее время составляют основу группировки РВСН.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.

Минобороны РФ РВСН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября

 Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября

Путин отправится в Туркменистан для участия в двух саммитах

 Путин отправится в Туркменистан для участия в двух саммитах

Правительство РФ выделило еще 10,7 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов

БПЛА нанесли повреждения электроподстанции Яковлевского ГОКа "Северстали"

В Думу внесли законопроект о популяризации образа многодетной семьи в социальной рекламе

Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

Что произошло за день: среда, 7 октября

Херсонский губернатор предложил международным организациям оценить ситуацию в Алешках

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

 В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

Обвиненный в подготовке массового убийства в Подмосковье осужден на 19 лет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3852 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12163 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов