Танкер Северного флота "Академик Пашин" вернулся в Мурманск из дальнего похода

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Средний морской танкер Северного флота "Академик Пашин" вернулся в порт приписки Мурманск после полугодичного похода, в течении которого он обеспечивал в море корабли и суда ВМФ России, сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж среднего морского танкера "Академик Пашин" обеспечивал выполнение задач материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики в течение 173-х суток" - говорится в сообщении.

За время похода танкер прошел около 30 тысяч морских миль, его экипаж выполнил более 46 заправок кораблей и судов, уточнили во флоте.

Начальник штаба материально-технического обеспечения Северного флота контр-адмирал Владимир Горев принял доклад капитана танкера Михаила Суханова об успешном выполнении всех поставленных задач и поблагодарил экипаж за выполненную сложнейшую работу. Он подчеркнул, что экипаж танкера своим ответственным отношением к делу позволил ВМФ России выполнить ряд важнейших задач, сообщили в пресс-службе.

Ряд моряков танкера были награждены грамотами командования Северного флота, добавили во флоте.