Дело возбудили после гибели пяти человек в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, унесшего жизни женщины и ее четверых детей; дело будут расследовать по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает СУ СКР по региону в четверг.

По данным Следственного управления, ранним утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гамарника были обнаружены тела пяти человек - женщины и ее четверых детей. Еще двух девочек успели спасти соседи. Общая площадь пожара составила 10 кв. м.

Следственно-оперативная группа с участием специалистов государственного пожарного надзора проводит осмотр места происшествия. Для установления причин и обстоятельств возгорания назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин будет лично контролировать расследование обстоятельств случившейся трагедии. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Глава региона также дал поручение краевому Минздраву обеспечить девочек, которых удалось спасти, всей необходимой медицинской помощью, лекарствами и всесторонней поддержкой, включая психологическую помощь. Дети находятся в больнице; их состояние, по данным медиков, оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.