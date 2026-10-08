Кадровые изменения произошли в правительстве Приамурья после выборов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Два министра Амурской области назначены заместителями председателя правительства, должность первого зампреда правительства осталась вакантной после избрания Татьяны Половайкиной депутатом заксобрания региона, сообщает правительство Приамурья.

"На должность первого заместителя Правительства области планируется представить кандидатуру Павла Пузанова (сейчас зампред правительства области - ИФ). На должности заместителей председателя правительства области назначены действующий министр юстиции Елена Акименко и министр финансов Татьяна Митрофанова", - говорится в собщении.

Половайкина занимала пост первого зампреда регионального правительства более восьми лет. Она курировала финансовый и социальный блоки. В правительстве отметили, что при ее поддержке в Амурской области был дан старт масштабному демографическому проекту "СемьЯмильные шаги".

Министр финансов Митрофанова была назначена на этот пост в ноябре 2022 года. В новой должности зампреда помимо финансового блока, она будет курировать работу министерства имущественных отношений, управления государственного заказа, а также управления государственного регулирования цен и тарифов.

Министр юстиции Акименко (назначена в 2019 году), помимо регионального минюста, теперь будет курировать работу министерства социальной защиты населения области и управления ЗАГС.

Преобразования в составе правительства не потребуют увеличения штатной численности сотрудников, уточняется в сообщении.