Более 30 БПЛА уничтожены за ночь над Ростовской областью

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации свыше 30 беспилотников в регионе в ночь на четверг.

"Более 30 БПЛА уничтожено и подавлено в Ростовской области этой ночью. Воздушная атака отражена в Каменске и пяти районах региона - Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, будет уточняться, добавил губернатор.