Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг снижается по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и вышедших накануне данных Росстата, которые ожидаемо показали ускорение инфляции в "тарифную неделю", что повышает вероятность сохранения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в октябре. Сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть (декабрьский фьючерс на Brent превысил $102 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2324,29 пункта (-0,6%), индекс РТС - 856,56 пункта (-0,6%); основные blue chips на Мосбирже подешевели в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 октября, составляет 85,4811 руб. (-23,05 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% после 0,12% с 22 по 28 сентября, 0,06% с 15 по 21 сентября, 0,02% с 8 по 14 сентября и 0,05% с 1 по 7 сентября. С начала месяца рост цен в РФ к 5 октября составил 0,9%, с начала года - 5,94%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 октября 2026 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 октября тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране должны были вырасти в пределах 9,9%).

Годовая инфляция на 5 октября также ожидаемо резко подскочила (так как в 2025 году индексация тарифов ЖКХ была проведена с 1 июля, с 2027 года сроки индексации тарифов также вернутся к традиционному 1 июля).

Из данных за пять дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 октября ускорилась до 7,08% с 6,25% на 28 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17% с 6,26% на 28 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 9 октября.

Таким образом, годовая инфляция на 5 октября превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%). Чтобы инфляция по итогам 2026 года уложилась в прогноз ЦБ (6-7%) и прогноз Минэкономразвития (6,8%), потребительские цены в оставшееся время должны расти средними темпами менее 0,1% в неделю.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в середине сентября говорил "Интерфаксу", что индексация тарифов ЖКУ, запланированная с 1 октября 2026 года, добавит к годовой инфляции примерно 0,7 процентного пункта (п.п.), приблизит ее к верхней границе июльского прогноза ЦБ РФ в 7%.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, поддержку рынку акций оказывают подросшие цены на нефть на фоне прогнозов синоптиков о приближающемся урагане в Мексиканском заливе - в зоне шторма может оказаться 15% добычи нефти и 5% добычи природного газа в США. Также положительный стимул рынку дают ожидания итогов телефонного разговора между президентами России и США, а также комментарии Дональда Трампа о приближении урегулирования конфликта на Украине.

Тем не менее, сдерживающим фактором стали слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии планов проведения трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной. Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России требуется понимание позиции Украины, с которой та подойдет к переговорам, после инцидентов в дни выборов в Госдуму.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекса МосБиржи сопротивлением выступает зона 2350-2380 пунктов, поддержкой - уровень 2230 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. Между тем индекс подает сигналы о перекупленности, в связи с чем дальнейшее движение вверх может быть затруднено, считает аналитик.

В США накануне индексы акций просели на 0,2-0,7% во главе с Dow Jones, участники оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Члены руководства Федрезерва единогласно поддержали решение повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании для того, чтобы ослабить инфляционное давление, следует из протокола. При этом "большинство участников заседания полагает, что еще одно повышение ключевой ставки, вероятно, будет уместным до конца года", говорится в документе.

ФРС по итогам заседания в середине сентября повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Подъем ставки случился впервые за три года, до этого она трижды снижалась в 2024 году и трижды - в 2025 году.

"При этом участники подчеркнули, что они подходят к каждому заседанию непредвзято, а решения на будущих заседаниях будут зависеть от поступающей информации и ее влияния на прогнозы и баланс рисков", - указано в протоколе.

Кроме того, давление на рынок оказали рост цен на нефть и повышение доходности государственных облигаций.

Сезон корпоративной отчетности за третий квартал в четверг откроет PepsiCo Inc., на следующей неделе финпоказатели озвучат крупнейшие банки Уолл-стрит. Опрошенные LSEG аналитики в среднем ожидают, что прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в июле-сентябре увеличилась в среднем на 30,6% в годовом выражении. Во втором квартале показатель вырос на 54%.

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены вернулись к росту после коррекции накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:03 по Москве в четверг составила $102,31 за баррель (+2,1% и -0,4% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $89,83 за баррель (+1,8% и -1,3% в среду).

В случае возобновления масштабных боевых действий против Ирана США собираются нанести массированные авиаудары по иранским объектам энергетической и ядерной инфраструктуры, сообщил портал Axios со ссылкой на источники, ознакомленные с разрабатываемыми Пентагоном планами.

В минувшую пятницу команда Трампа по национальной безопасности провела в Кэмп-Дэвиде многочасовое совещание. Один из израильских чиновников сообщил Axios, что часть встречи была посвящена возможному возобновлению боевых действий против Ирана.

Вслед за этим, по словам американских официальных лиц, несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возобновлению масштабных военных операций.

По данным источников портала, в директиве Пентагона не была указана конкретная дата нанесения ударов, а Трамп пока не принял окончательного решения.