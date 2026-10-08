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Первое в РФ представительство Университета Ким Ир Сена откроется в Новосибирске

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Новосибирский государственный университет и Университет имени Ким Ир Сена подписали соглашение об открытии офиса (представительства) северокорейского вуза, сообщает пресс-служба НГУ.

"Он будет размещен на территории НГУ. Это будет первое представительство северокорейского вуза в России. Офис полноценно заработает до конца 2026 года, и уже в следующем году стартуют программы студенческого обмена и стажировок для молодых ученых", - говорится в сообщении.

Подписание соглашения состоялось в ходе визита делегации НГУ во главе с ректором членом-корреспондентом РАН Дмитрием Пышным в Пхеньян.

"В октябре-ноябре этого года мы ожидаем приезда преподавателей Университета имени Ким Ир Сена для обучения корейскому языку наших студентов. Также планируется организовать курсы корейского языка и познакомить всех желающих с историей, культурой и традициями КНДР в рамках деятельности Корейского центра НГУ. Кроме того, запланирован визит делегации, которая займется организационными вопросами открытия офиса. До конца 2026 года представительство северокорейского университета будет полностью функционировать в НГУ", приводятся в сообщении слова начальника управления экспорта образования НГУ Евгения Сагайдака.

Основной целью деятельности представительства будет организация научной и образовательной деятельности между НГУ, институтами Сибирского отделения РАН и Университетом имени Ким Ир Сена. Приоритетными направлениями станут студенческие обмены и научные стажировки для молодых ученых из КНДР в Новосибирском государственном университете и НИИ СО РАН. Ключевыми областями для совместных проектов определены химия, физика, математика, информационные технологии и новые материалы.

Отмечается, что в январе 2025 года делегация Университета имени Ким Ир Сена посетила НГУ, и в ходе визита представители двух вузов договорились о активизации межвузовского сотрудничества, которое включает студенческую и преподавательскую мобильность, совместные научные конференции и исследования.

Осенью 2025 года НГУ организовал цикл лекций по философии чучхе, в котором приняли участие более 600 студентов и преподавателей из 15 российских университетов.

НГУ КНДР Новосибирск Пхеньян
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