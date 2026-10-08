Володин предложил считать вывод денег за рубеж отягчающим обстоятельством по экономическим преступлениям

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вывод денежных средств за рубеж при совершении экономических преступлений следует учитывать как самостоятельный квалифицирующий признак, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством", - написал Володин в своем канале в Мах в четверг.

Он отметил, что в настоящее время в Уголовном кодексе РФ предусмотрено несколько преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж. Их составы закреплены в статьях 193 и 193.1 УК РФ. Вместе с тем известны случаи совершения других преступлений в сфере экономики, которые сопровождались в том числе переводом денежных средств на заграничные счета. Среди них - мошенничество, хищение, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и другие, напомнил Володин. При этом факт вывода финансов в другие страны в настоящее время не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак, обратил внимание председатель Госдумы.