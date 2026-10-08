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Силы ПВО ликвидировали за ночь 26 БПЛА над Воронежской областью

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в течение ночи 26 беспилотников над регионом.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 13 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем канале в мессенджере Max.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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