Силы ПВО ликвидировали за ночь 26 БПЛА над Воронежской областью

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в течение ночи 26 беспилотников над регионом.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 13 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в своем канале в мессенджере Max.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.