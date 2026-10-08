Военные РФ сообщили об уничтожении за ночь 399 беспилотников

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа, заявило в четверг министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря.