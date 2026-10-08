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ФСБ сообщила о пресечении провокаций в Забайкалье перед выборами в Госдуму

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Забайкальском крае двух местных жителей, которые по заданию украинских спецслужб готовили ряд провокаций на выборах в Госдуму РФ с целью дестабилизации обстановки в регионе.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к подготовке по заданию украинских спецслужб серии провокаций, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе в период проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что одна из задержанных по заданию подконтрольного Службе безопасности Украины военизированного объединения "Легион "Свобода России" (признано Верховным судом РФ террористическим, его деятельность запрещена на территории РФ) вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков региона.

Куратором ей было поставлено задание "по добыванию образцов бюллетеней и агитационных материалов, сбору и передаче информации о подготовке к выборам, проводимых политическими партиями и кандидатами мероприятиях, а также по фальсификации результатов избирательного процесса".

Кроме того, добавили в ФСБ, сотрудниками СБУ был завербован житель города Краснокаменска, который собирал и передавал украинской стороне сведения о ходе предвыборной кампании, отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата.

"Также в преддверии активной фазы голосования ему было поручено совершить поджог городского отделения одной из политических партий с использованием самодельной зажигательной смеси",- сообщили в ЦОС.

Мужчина и женщина были задержаны сотрудниками ФСБ накануне Единого дня голосования.

Ранее спецслужба сообщала о задержании жителя Донецка, который по заданию СБУ готовил подрыв автомобиля у здания избиркома в ДНР в период выборной кампании 2026 года.

ФСБ Забайкальский край Госдума
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