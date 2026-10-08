Аэропорты Оренбурга, Орска и Самары возобновили работу

Аэропорты татарстанского Нижнекамска и Уфы также сняли ограничения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты в аэропортах Оренбурга, Орска и Самары, сообщает Росавиация.

"Аэропорты Оренбург, Орск, Самара (Курумоч) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Мах.

Кроме этого, аэропорты Нижнекамска ("Бегишево", принадлежит "КАМАЗу") и Уфы также возобновили прием и отправку авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.