Поиск

Аэропорты Оренбурга, Орска и Самары возобновили работу

Аэропорты татарстанского Нижнекамска и Уфы также сняли ограничения

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты в аэропортах Оренбурга, Орска и Самары, сообщает Росавиация.

"Аэропорты Оренбург, Орск, Самара (Курумоч) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Мах.

Кроме этого, аэропорты Нижнекамска ("Бегишево", принадлежит "КАМАЗу") и Уфы также возобновили прием и отправку авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Росавиация Оренбург Орск Самара Татарстан Нижнекамск Бугульма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим беспилотной опасности ввели во всех регионах УрФО

Кровля предприятия загорелась в Сасовском округе Рязанской области

"Яндекс" устраняет последствия инцидента в дата-центре в Сасово

Путину доложено о ситуации с атакованным танкером в Черном море

 Путину доложено о ситуации с атакованным танкером в Черном море

МЧС проведет в пятницу масштабную проверку систем оповещения

Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября

 Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября

Путин отправится в Туркменистан для участия в двух саммитах

 Путин отправится в Туркменистан для участия в двух саммитах

Правительство РФ выделило еще 10,7 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12166 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3855 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов