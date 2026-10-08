РФ выведет на международный рынок наземный робототехнический комплекс "Нерехта-Э"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" будет продвигать на международный рынок наземный робототехнический комплекс "Нерехта-Э", заявил глава компании Александр Михеев.

"Продвижение и поставка робототехнических комплексов дружественным России странам соответствует целям и задачам военно-технического сотрудничества, возложенным на Рособоронэкспорт президентом Российской Федерации. (...) В своей внешнеторговой деятельности спецэкспортер учитывает приоритет выполнения производителями обязательств перед министерством обороны России", - сообщил Михеев, которого процитировала в четверг пресс-служба "Рособоронэкспорта".

"Комплекс "Нерехта-Э" - первый российский наземный боевой робот, прошедший полноценные государственные испытания. Он создан с учетом современной концепции боевых действий, предполагающей снижение рисков для операторов, сетецентричность и применение искусственного интеллекта", - сказал Михеев.

По его словам, комплекс отличается модульностью и универсальностью, в зависимости от тактической необходимости робот может оснащаться модулями стрелково-гранатометного или противотанкового вооружения, выполнять задачи по транспортировке раненых или грузов весом до 1 тонны.

Гендиректор также отметил, что комплекс "Нерехта-Э" оснащен гибридной силовой установкой, при использовании электрического двигателя снижается заметность комплекса по тепловизионному каналу обнаружения. Повышенная автономность обеспечивается за счет применения инновационных технических решений.

В компании отметили, что комплекс предназначен для повышения эффективности выполнения боевых задач и снижения потерь личного состава передовых и разведывательных подразделений при проведении общевойсковых и контртеррористических операций. "Разработка может применяться в полевых и городских условиях", - отмечается в сообщении.

В "Рособоронкэспорте" сообщили, что вооружение робототехнического комплекса позволяет поражать наземные и воздушные цели.

"Комплекс управляется дистанционно и в зависимости от модификации может вести разведку и наблюдение за противником, уничтожать его бронетехнику, оказывать огневую поддержку подразделениям с помощью пулеметно-гранатометного вооружения", - говорится в сообщении.

Наземный робототехнический комплекс "Нерехта-Э" построен на гусеничной платформе и оснащен гибридной силовой установкой. Максимальная скорость комплекса составляет 20 км/ч, время непрерывной работы в движении - 4 часа, в режиме наблюдения - до 20 часов. Полная масса робота - 2,1 тонны, с транспортным модулем - 2,7 тонны.