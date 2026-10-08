Экс-министр Букаев, избранный в Госдуму, покинул пост гендиректора "Роснефтегаза"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Геннадий Букаев, избранный депутатом Госдумы 9-го созыва, покинул пост генерального директора госхолдинга "Роснефтегаз", сообщается в данных ЕГРЮЛ.

Врио гендиректора АО назначен Александр Соколов.

Букаев, бывший министр по налогам и сборам РФ, возглавлял "Роснефтегаз" с 2016 года. В сентябре он выиграл выборы по Артемовскому одномандатному округу в Приморском крае. Является членом фракции "Единая Россия" в новом составе Госдумы.

Параллельно с "Роснефтегазом" Букаев руководил АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта". Пост гендиректора этой компании, согласно ЕГРЮЛ, он также покинул после выборов.

"Роснефтегаз", принадлежащий государству, аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО". Президентским указом от 2012 г. "Роснефтегаз" определен в числе стратегических инвесторов в ТЭК, однако периодически направляет ресурсы и на другие приоритетные цели (создание авиадвигателей, строительство электростанций в Калининградской области, дальневосточной верфи "Звезда" и др.).