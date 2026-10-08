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Режим беспилотной опасности ввели во всех регионах УрФО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Все регионы Уральского федерального округа ввели режим беспилотной опасности, сообщил полномочный полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.

"На территории всего Уральского федерального округа введён режим "Беспилотная опасность". Прошу всех сохранять спокойствие", - написал Жога в своем канале в Мах.

По его словам, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности.


УрФО Артем Жога
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Режим беспилотной опасности ввели во всех регионах УрФО

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