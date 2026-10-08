Почти 4 млрд товаров заблокировано в РФ благодаря проверке кода маркировки на кассе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В РФ с помощью разрешительного режима на кассах заблокировано почти 4 млрд единиц продукции; это, в том числе, товары с истекшим сроком годности и продукция с признаками контрафакта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С апреля 2024 года разрешительный режим на кассе - так мы называем этот механизм - позволяет автоматически остановить продажу товара, если для нее существует установленный запрет. Заблокировано почти 4 млрд единиц продукции", - сказала Попова в четверг на первой международной конференции "Защита прав потребителей в цифровую эпоху".

По ее словам, в этот массив входят товары с истекшим сроком годности, продукция с признаками контрафакта и другие случаи, предусмотренные правилами.

Заблокирована реализация 103 млн бутылок минеральной воды и 5 млн единиц биологически активных добавок, уточнила глава ведомства.

Разрешительный режим на кассах - это обязательная автоматическая проверка кода маркировки в момент сканирования товара на кассе. Если проверка выявляет нарушение, кассовая программа блокирует добавление товара в чек и запрещает продажу.