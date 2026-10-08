Песков заявил, что разговор Путина и Трампа состоится по мере согласования

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Никаких задержек в организации телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, он состоится после того, как будет согласован, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, так будут осуществлены контакты", - сказал он журналистам.

Так пресс-секретарь отреагировал на реплику о том, что, казалось бы, Трамп хотел поговорить с Путиным поскорее, но беседа до сих пор не состоялась.