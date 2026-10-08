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Сенатор от Кировской области Тимченко сохранил свое место в Совете Федерации

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Кировской области восьмого созыва на первом заседании в четверг вновь наделили Вячеслава Тимченко полномочиями представителя от законодательного органа государственной власти региона в Совете Федерации.

Кандидатуру Тимченко поддержали единогласно, воздержавшихся и проголосовавших против нет. Тимченко был выдвинут фракцией "Единая Россия".

Тимченко был наделен полномочиями сенатора от кировского Заксобрания в октябре 2016 года. В 2021 году депутаты вновь избрали его сенатором. Он является председателем комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедших 18-20 сентября выборов в восьмой созыв регионального парламента прошли представители 6 партий: 31 депутат от "Единой России", по четыре - от ЛДПР и "Новых людей", по два - от "Справедливой России" и КПРФ, один депутат - от "Пенсионеров России".

Депутаты избирались по смешанной системе: 15 - по партийным спискам, 30 - по одномандатным округам. При этом выборы по 25-му одномандатному округу из-за технической ошибки в бюллетене перенесут на 2027 год.

Кировская область Совет Федерации
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