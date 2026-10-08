Спуск на воду научного судна "Академик В.И. Ильичёв" запланирован на 2027 год

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Первое научно-исследовательское судно неограниченного района плавания, которое строится в Приморском крае, планируется спустить на воду в 2027 году, сообщило Минобрнауки РФ.

"Спуск на воду головного судна "Академик В.И. Ильичёв" запланирован на 2027 год", - говорится в сообщении.

Судно "Академик В.И. Ильичёв" и первое серийное судно "Академик А.П. Лисицын" строят в Приморском крае на верфи судостроительного комплекса "Звезда" .

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заслушал доклад руководства ССК "Звезда" в ходе рабочей поездки в Приморье. Он подчеркнул значимость создания двух судов для научного сообщества страны и отметил, что в новейшей истории России подобные проекты не реализовывались.

Два исследовательских судна длиной 122,5 м и шириной 20 м будут иметь ледовый класс Arc4, позволяющий регулярно работать в условиях Арктики, преодолевать льды толщиной до 0,8 м и находиться в автономном плавании до 50 суток, совершать переходы дальностью более 7,5 тыс. миль и развивать скорость не менее 15 узлов.

Научное оборудование позволит проводить комплексные исследования во всех стратегически важных районах Мирового океана, включая арктические моря и Антарктику, получить новые данные для изучения глобальных процессов планеты, увеличить объем информации для обеспечения хозяйственной деятельности в Мировом океане.

Ранее Фальков заявлял, что суда будут сданы до 2030 года. "У нас больше 70 лет не обновлялся научно-исследовательский флот, и мы сейчас осторожно пока, сильно не анонсируем, но у нас на заводе "Звезда" идёт производство, изготовление двух судов неограниченного района плавания. Они очень хорошо оснащены оборудованием", - отмечал Фальков в интервью ИС "Вести".