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Минобороны РФ заявило о контроле над селом Аннополье в Харьковской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Аннополье Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки взят под контроль населённый пункт Аннополье Харьковской области. Кроме того, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в четверг.

Минобороны информирует, что "подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля".

"В кольце окружения ведутся бои за освобождение населённых пунктов Николаевка, Варваровка, Лукашово, Резниково, Лобановка и Нефедовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 40 военнослужащих и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке.

Минобороны РФ
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