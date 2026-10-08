Военные сообщили, что за сутки в Доброполье взяты под контроль 103 здания

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток в Доброполье (ДНР) установили контроль над 103 зданиями, продвигаются в центральной и северной частях города, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоной", - говорится в сообщении министерства.

"В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих", - заявили в российском военном ведомстве.