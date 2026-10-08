Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск в зоне СВО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Южная" и "Днепр" заняли более выгодные позиции, "Восток" - продвигается вглубь украинской обороны, группировка "Запад" улучшила положение в зоне спецоперации, заявили в Минобороны России в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Днепр" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Запад" - улучшила положение по переднему краю.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение суток группировка "Запад" нанесла удары по четырем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ составили: до 210 военнослужащих, боевая бронемашина Snatch, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск "Восток" за сутки нанесла поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Днепропетровской и Запорожской областях, сказали военные.

"ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и две артиллерийские установки", - сообщили в министерстве.

Подразделения группировки войск "Центр" в течение суток нанесли удары по шести бригадам ВСУ в ДНР, всего в зоне ответственности группировки потери украинских подразделений составили: до 535 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция, заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, группировка войск "Север" нанесла удары по пяти украинским бригадам и двум штурмовым полкам в Харьковской и Сумской областях.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 280 военнослужащих, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в ДНР, потери ВСУ составили: более 160 военнослужащих, три боевые бронемашины, 34 автомобиля и станция контрбатарейной борьбы, заявили в военном ведомстве.

По информации Минобороны России, группировка войск "Днепр" за сутки нанесла удары по двум бригадам ВСУ в Запорожской области, потери армии Украины составили: более 30 военнослужащих, 20 автомобилей, гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.