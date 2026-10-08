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Минобороны РФ заявило об ударах по складам ВСУ, цехам производства дронов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли поражение цехам производства украинских дронов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны России в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Минобороны РФ
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