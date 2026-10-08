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МИД РФ заявил, что конфронтация с Россией лишь усугубит положение стран ЕС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Политика Евросоюза, направленная на конфронтацию с Россией, усугубит экономические проблемы в европейских странах, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Путь конфронтации с Россией лишь усугубит положение стран Европейского Союза и ЕС в целом", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что страны Европы обвиняют Россию в совершении гибридных атак на территории стран ЕС, чтобы сместить фокус внимания европейской общественности с проблем экономического и социально-политического характера.

"Чем более сложные проблемы возникают у есовцев из-за их собственных же ошибок и просчетов в связи с тем, что они вступили на путь гибридной войны с нашей страной, тем более невероятные крупномасштабные планы они приписывают в этой сфере нашей стране. Под эту конфронтационную риторику подверстываются крупномасштабные военные приготовления, усиливается поддержка киевского режима, устраиваются провокации, предпринимаются конфронтационные действия против российских граждан и юридических лиц", - заключила Захарова.


МИД РФ Мария Захарова ЕС
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