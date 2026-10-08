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В МИД РФ отвергли возможность вмешательства России в выборы в Италии и других странах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия не собирается вмешиваться в ход проведения выборов в Италии или какой-либо другой стране, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никаких доказательств якобы российского участия, в какой-либо форме воздействия, вмешательства, влияния никто никогда не приводил. Наоборот, те расследования, которые потом проводились, доказывали, что это всё вымышленные истории, как, например, в Соединенных Штатах Америки, как, например, в Австрии, ну и во многих других странах. Ни о каком вмешательстве России в выборные процессы за рубежом речи быть не может", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД Италии о том, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Италии.

"Это не наш стиль, в отличие от западных политических элит, которые, не стесняясь, грубо, причем на глазах у всего мира вторгаются в предвыборные кампании, а порой просто и похищают президентов стран, оказывают прямое давление на политическое сообщество, интересы государства", - сказала Захарова.

МИД РФ Италия
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