Москва готова помочь в поисках компромисса вокруг Ормузского пролива

Фото: АР/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему готова содействовать поиску компромиссного решения для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ормузского пролива, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Российская Федерация по-прежнему готова содействовать поиску компромиссных развязок на основе международного права и при должном учете законных прав и интересов всех вовлеченных сторон. В нашем активе, в том числе, и доверительные отношения со всеми без исключения государствами региона, - сказала она. - Важно предпринять скорейшие усилия для нормализации ситуации на Ближнем Востоке, восстановления полноценного судоходства в Ормузском проливе".

По словам представителя МИД, "Россия заинтересована в свободной, бесперебойной и безопасной навигации по международным морским путями".

"При этом мы не считаем правильным рассуждать о текущей ситуации и в целом о кризисе безопасности в регионе в отрыве от эскалации, спровоцированной действиями американцев, которые установили, по сути, морскую блокаду. Возврат к нормальности невозможен без устранения первопричин нынешнего кризиса", - добавила Захарова.

Она также напомнила о важности Ормузского пролива как артерии для поставок удобрений на мировой рынок.