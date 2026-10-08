Представители властей в КС РФ по делу футболиста Сафонова считают, что суды вправе устанавливать фиксированные алименты

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Положения Семейного кодекса не препятствуют судам общей юрисдикции установить алименты в твердой сумме, считает ряд представителей властей в Конституционном суде РФ.

Свои позиции они высказали в четверг в ходе рассмотрения жалобы экс-вратаря ФК "Краснодар", футболиста сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова.

Как сообщалось, Сафонов оспаривает пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ. Он полагает, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов норма не позволяет установить их при постоянном доходе "в твердой сумме соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего", в итоге в пользу ребенка взыскивается 25% от ежемесячного дохода одного родителя, что может приводить к необоснованному обогащению второго.

Так, в январе 2024 года суд в Москве взыскал с Сафонова алименты в размере четверти заработка ежемесячно начиная с января 2022 года и до совершеннолетия ребенка. Как установили суды на тот момент, Сафонов в качестве вратаря "Краснодара" получал порядка 8-12,5 млн рублей в месяц. С конца 2021 года по 2023 год Сафонов перечислил бывшей супруге в общей сложности порядка 9 млн рублей, или по 250-500 тыс. рублей в месяц, но это не помешало ей подать в суд. Апелляции футболиста были отклонены. Сафонов просил суд установить алименты в твердой сумме в 300 тыс. рублей соразмерно ежемесячному доходу экс-супруги, настаивал, что размер дохода спортсмена нестабилен, чрезмерное обеспечение благами ребенка ввиду значительных доходов отца "не способствует обеспечению максимально возможного уровня жизни ребенка и не соразмерно его потребностям", а получение алиментов в большей сумме позволяет матери ребенка злоупотребить правом. В жалобе также утверждается, что экс-супруга Сафонова представляла свои расчеты, согласно которым намерена тратить на ребенка не менее 2,5 млн рублей в месяц.

Полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас сообщил, что, по мнению палаты, оспариваемая норма не противоречит Конституции. Согласно поступившему отзыву СФ, хотя получение родителем сверхвысокого дохода само по себе не является безусловным основанием для взыскания алиментов в твердой сумме, законодательство гибко подходит к регулированию этих отношений. В частности, суд может установить фиксированный размер алиментов, если плательщик имеет нерегулярный, меняющийся заработок, полностью или частично получает его в иностранной валюте либо не имеет дохода, если его права существенно нарушены, что может быть обусловлено чрезмерным размером выплат с учетом конкретных обстоятельств, однако бремя их доказывания лежит на плательщике.

"Суммы, которые звучат, действительно, производят впечатление. Это, конечно, очень крупные суммы, которые заявитель выплачивает, даже исходя из практики, которая складывается в стране по выплате алиментов. Но если это нарушает его права, ему нужно заявить об этом в суде общей юрисдикции. Или тогда нам нужно, видимо, погрузиться в фактические обстоятельства дела, потому что неконституционности положений Семейного кодекса (...) я никак не вижу", - сказал Клишас.

Схожую позицию высказал полномочный представитель президента в КС РФ Дмитрий Мезенцев. По его мнению, законодательство имеет достаточные механизмы для обеспечения баланса интересов несовершеннолетних детей и их родителей в рамках алиментных отношений, у судов общей юрисдикции есть значительная свобода в этой сфере, и важно, чтобы суды активнее использовали такие механизмы.

"При определении размера подлежащих удержанию алиментов должны приниматься во внимание реальные доходы плательщика, в том числе при получении этих доходов за пределами нашей страны, как в случае заявителя. (...) Избыточность в ограничении имущественных прав плательщика алиментов подлежит доказыванию, обязанность которого лежит на нём самом", - сказал Мезенцев.

Он указал, что при поиске справедливого баланса интересов сторон суды обязаны в первую очередь учитывать интересы ребенка, которые заключаются в максимально возможном сохранении прежнего уровня его обеспечения, причем дети имеют право получать содержание не только на питание, одежду, лечение, образование, но и на иные потребности, обеспечивающие духовное и физическое развитие. Мезенцев согласился, что при оценке интересов плательщика следует исключить чрезмерное обременение, однако это должно быть доказано в суде.

Полномочный представитель генерального прокурора в КС Артур Завалунов со своей стороны указал, что существующий судебный подход к назначению алиментов при сверхдоходах родителя "не бесспорен", поскольку не учитывает их целевое назначение. Так, по его мнению, в деле заявителя формальный признак наличия постоянного дохода стал непреодолимым препятствием для установления алиментов в твёрдой сумме и привёл к взысканию сумм, многократно превышающих разумные расходы на ребёнка.

"Ситуация, когда алименты фактически превращаются в скрытое перераспределение имущества между бывшими супругами, в средство обогащения члена семьи, проживающего совместно с ребёнком, позволяя ему по сути находиться на иждивении у должника и делать собственные накопления, никак не соотносятся с интересами ребёнка как конечного получателя алиментов. (...) Контроль за целевым расходованием элементов законом также не предусмотрен", - полагает Завалунов.

Закон на текущий момент также не предусматривает возможность копить алименты, уплачиваемые не по соглашению сторон, когда в конкретной ситуации их можно рассматривать как источник благосостояния детей на будущее, в том числе годы после совершеннолетия, указал он.

Завалунов заключил, что рассматриваемые нормы нуждаются в разъяснении конституционно-правового смысла в случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку приводит к явному превышению реальных потребностей ребенка с учетом необходимости сохранения за ним прежнего уровня обеспечения, соблюдения баланса интересов сторон и при этом исключения возможности нецелевого использования алиментов.

Конституционный суд вынесет решение по делу в установленный срок.