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Москва надеется, что сторонников эскалации на Украине убедят от нее отказаться

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что страны, которые по-настоящему заинтересованы в решении украинского конфликта дипломатическим способом, смогут убедить сторонников войны не идти по пути эскалации, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что страны, по-настоящему заинтересованные в мире, смогут убедить сторонников продолжения войны пойти по пути достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами", - сказала она в ответ на вопрос, может ли возможная встреча президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа помочь решению украинского конфликта.

Говоря о белорусско-американских контактах, Захарова отметила, что Москва и Минск проводят скоординированную внешнюю политику, "развивают контакты со всеми странами, которые демонстрируют настрой на диалог и сотрудничество".

"Диалог позволяет, - банальность, но нужно ее все равно помнить, - лучше понимать подходы других государств, разъяснять им наши общие внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты и, конечно, добиваться их учета. Поэтому мы ценим инициативы, которые могут помочь урегулированию украинского кризиса, среди них были предложения Вашингтона, которые привели к известным договоренностям, достигнутым на Аляске. И мы признательны Минску за многолетние усилия на украинском треке с самого начала кризиса", - заключила она.

МИД Мария Захарова США Белоруссия Украина Аляска Александр Лукашенко
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