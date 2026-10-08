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В МИД РФ назвали Германию участницей украинского конфликта на стороне Киева

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Германия является участницей конфликта на Украине, выступая на стороне Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мне кажется, это, собственно, уже свершившийся факт. Германия является участником конфликта на стороне киевского режима. Это заявляет сама Германия на протяжении многих лет. Какой же у нас есть повод не слышать эти заявления Германии и не видеть то, что подкрепляет в реальности эти заявления?" - сказала она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о том, считает ли Москва Германию непосредственной стороной украинского конфликта, учитывая визит канцлера Германии в Киев и финансовую поддержку с германской стороны.

МИД РФ Мария Захарова Германия Украина
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