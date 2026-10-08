Россия расценивает усиление военного присутствия НАТО в Балтии как эскалацию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Планы США усилить свою военную инфраструктуру в Прибалтике идут вразрез с декларируемой Вашингтоном целью снизить напряженность в Европе, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Потенциальное размещение дополнительных натовских контингентов, в том числе американских войск, и создание соответствующей военной инфраструктуры в Прибалтике однозначно расцениваем как эскалацию", - ответила она на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Эстония перебрасывает свои войска к границе с Россией.

"Подобные планы, вынашиваемые в вашингтонской администрации, идут вразрез с декларируемым ею же стремлением содействовать поиску дипломатических, политических путей снижения напряженности в Европе. Все эти конфронтационные шаги вписываются в планы Североатлантического альянса по форсированной милитаризации российского приграничья на Западе под фальшивым предлогом так называемой угрозы с Востока", - подчеркнула Захарова.