В Петербурге после драки у торгового центра задержаны четыре подростка

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки несовершеннолетних у торгового центра в Приморском районе, сообщил региональный главк СКР.

Следователи начали проверку, обнаружив публикацию о драке в ходе мониторинга СМИ. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщила о задержании четверых вероятных участников потасовки в возрасте от 14 до 18 лет.

"По предварительной информации, конфликт начался внутри торгового центра, после чего его участники переместились на прилегающую территорию, где между ними произошла потасовка. К моменту прибытия сотрудников полиции молодые люди скрылись", - добавили в главке.

Полиция продолжает искать других участников драки.