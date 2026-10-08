Поиск

Российские ученые представили лунную программу РФ на международном конгрессе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Делегация Института космических исследований (ИКИ) РАН принимает участие в Международном астронавтическом конгрессе в Белеке (Турция), в рамках которого представлена лунная программа РФ, сообщили в институте в четверг.

"В докладе были отражены исторические аспекты, актуальные планы и задачи в области научных исследований Луны автоматическими аппаратами и в рамках Национального проекта "Космос", основные действующие международные проекты и открытые возможности для сотрудничества", - говорится в сообщении

В России"Роскосмос" планирует создать на Луне АЭС до 2036 годаЧитать подробнее

Отмечается, что совместный доклад ИКИ РАН, госкорпорации "Роскосмос" и АО "НПО Лавочкина" о российской лунной программе представил директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович в рамках секции "Луна".

По данным российских ученых, в ходе пленарной сессия "Лунная космическая наука: приоритеты, планы, перспективы сотрудничества" были рассмотрены исследования, которые необходимы для новых пилотируемых миссий и более длительного пребывания человека на поверхности Луны.

"Специалисты ИКИ РАН также выступают в различных секциях, посвящённых исследованию Луны и Марса, проектированию будущих планетных миссий, пилотируемым полётам, образованию и вопросам нормативного регулирования космической деятельности", - сообщили в ИКИ РАН.

77-й Международный астронавтический конгресс проходит с 5 по 9 октября в Белеке (Турция). В нем принимают участие более 10 тыс. человек, включая глав космических агентств, космонавтов и руководство крупных корпораций. Организаторами конгресса выступают Турецкое космическое агентство (TUA) и аэрокосмический кластер SAHA Istanbul при координации Министерства промышленности и технологий Турции.

РФ Луна Роскосмос Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" пока не может подтвердить возможность восстановления ЦОДа в Сасове

"Интерфакс" представил на Digital Innopolis Days подход к созданию надежных ИИ-агентов

Гражданка Белоруссии тяжело ранена в ходе атаки БПЛА в Брянской области

Минцифры выступает за сохранение всех малых операторов связи

ФСИН сняла ограничения с Лидии Мониавы

 ФСИН сняла ограничения с Лидии Мониавы

Индивидуальные санкции ЕС против россиян за дестабилизацию за рубежом продлены на год
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12175 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 109 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3856 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов