Российские ученые представили лунную программу РФ на международном конгрессе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Делегация Института космических исследований (ИКИ) РАН принимает участие в Международном астронавтическом конгрессе в Белеке (Турция), в рамках которого представлена лунная программа РФ, сообщили в институте в четверг.

"В докладе были отражены исторические аспекты, актуальные планы и задачи в области научных исследований Луны автоматическими аппаратами и в рамках Национального проекта "Космос", основные действующие международные проекты и открытые возможности для сотрудничества", - говорится в сообщении

Отмечается, что совместный доклад ИКИ РАН, госкорпорации "Роскосмос" и АО "НПО Лавочкина" о российской лунной программе представил директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович в рамках секции "Луна".

По данным российских ученых, в ходе пленарной сессия "Лунная космическая наука: приоритеты, планы, перспективы сотрудничества" были рассмотрены исследования, которые необходимы для новых пилотируемых миссий и более длительного пребывания человека на поверхности Луны.

"Специалисты ИКИ РАН также выступают в различных секциях, посвящённых исследованию Луны и Марса, проектированию будущих планетных миссий, пилотируемым полётам, образованию и вопросам нормативного регулирования космической деятельности", - сообщили в ИКИ РАН.

77-й Международный астронавтический конгресс проходит с 5 по 9 октября в Белеке (Турция). В нем принимают участие более 10 тыс. человек, включая глав космических агентств, космонавтов и руководство крупных корпораций. Организаторами конгресса выступают Турецкое космическое агентство (TUA) и аэрокосмический кластер SAHA Istanbul при координации Министерства промышленности и технологий Турции.