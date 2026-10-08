Путин провел встречу с президентом Туркменистана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Путин по окончании официального обеда провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений", - сказал Песков.

Путин прибыл в Туркменистан в четверг с двухдневным рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите, "на полях" мероприятий он также проведет двусторонние встречи.

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