Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент РФ выступит на Каспийском экологическом саммите

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Туркменистане примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, а также выступит на Каспийском экологическом саммите.

В Туркменистан российский лидер прибыл накануне, у него уже состоялись переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также глава российского государства пообщался "на ногах" с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в этот день вечером у лидеров, приехавших на саммит, была возможность пообщаться неформально на официальном приеме от имени президента Туркменистана.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, 9 октября - основной рабочий день визита российского лидера. Туристическая зона "Аваза" на побережье Каспийского моря примет в этот день сразу два многосторонних мероприятия, участником которых станет президент РФ, - саммит СНГ и Каспийский экологический саммит.

На "полях" саммитов, в которых также принимают участие лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Таджикистана, не исключены и другие контакты президента РФ, в том числе и неформального характера". "Эти встречи могут быть и "на ногах", и за столом. Руководители будут договариваться о них по ходу работы двух саммитов", - сказал Ушаков.

При том, что отдельной встречи президента России и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Туркмении не планируется, по словам Ушаков, не исключена возможность двустороннего контакта по время мероприятий.

Юбилей с новым гостем: Иран впервые на саммите СНГ

Как отметил Ушаков, саммит СНГ пройдет на фоне двух знаковых обстоятельств: 35-летия Содружества, что является "важным историческим рубежом" в работе организации, и первого в истории участия президента Ирана в расширенном заседании.

В Кремле отмечают, что укрепление связей на пространстве СНГ является приоритетным направлением внешней политики РФ. "Россия нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия с партнерами в политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах", - сказал помощник президента.

Участие Ирана в формате "СНГ плюс" важно, отметили в Кремле. "Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами", - сказал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Повестка саммита

В Кремле отметили, что повестка саммита обширная - включает 16 вопросов. По традиции сначала переговоры пройдут в узком формате. Среди ключевых вопросов лидеры стран Содружества обсудят взаимодействие внутри СНГ, председательство Узбекистана в будущем году и определят дату следующей встречи.

"Естественно, лидеры в ходе этого заседания в закрытом формате могут обсудить любые темы, и в том числе мы не исключаем, что по просьбе лидеров наш президент проинформирует о текущей ситуации в украинском конфликте", - отметил Ушаков.

После этого переговоры продолжатся в расширенном составе, в рамках которого лидеры СНГ заслушают ряд докладов.

В частности, планируется принять Заявление глав государств в связи с 35-летием образования Содружества. Ожидается, что лидеры подведут итоги деятельности организации в текущем году, наметят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным и региональным темам.

Кроме того, планируется обсудить и одобрить ряд документов в сфере безопасности и охраны правопорядка. Среди них - Концепция развития информационного взаимодействия в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В целях более активного международного позиционирования Содружества будет принято Решение о мерах по формулированию положительного образа СНГ и его государств-участников в информационном пространстве.

Предполагается также принятие решений о тематических годах в рамках СНГ: "Об объявлении в СНГ 2028 года Годом социального развития и качества жизни" и "Об объявлении в СНГ 2029 года Годом транспортной связанности СНГ".

Каспийский экологический саммит

Вторым мероприятием 9 октября станет Каспийский экологический саммит, в котором примут участие и выступят все лидеры стран "каспийской пятерки" - России, Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана. "Россия придает большое значение поддержанию мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, ключевая задача - и это будет отмечено в выступлении президента РФ - сохранение природной среды и обеспечение экологической безопасности акватории Каспийского моря. Представитель Кремля добавил, что на Каспийском саммите предполагается предметно рассмотреть вопросы сотрудничества прибрежных стран, прежде всего, в природоохранной сфере с акцентом на проблему обмеления Каспия.

"Ожидается, что по итогам будет принята декларация Каспийского политического саммита, которая будет посвящена решению именно экологических проблем Каспийского моря, включая, опять-таки, его обмеление", - сообщил Ушаков.