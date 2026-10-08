Путин через Пезешкиана передал наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Хаменеи

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Туркменистана передал привет верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и отметил поступательное развитие российско-иранских отношений.

"Что касается двусторонних отношений, то хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе на основе нашего фундаментального договора, который был подписан в начале прошлого года", - сказал Путин.

Президент России особо отметил, что в экономической сфере между Россией и Ираном "процесс можно считать безусловно позитивным: товарооборот между двумя странами по итогам 2025 года вырос более чем на 21% и эта тенденция за первые семь месяцев текущего года сохраняется".

Путин попросил Пезешкиана передать "самые лучшие пожелания верховному лидеру Ирана, пожелать благополучия, всего самого доброго".

"В целом наши отношения укрепляются", - резюмировал он.

Встреча двух лидеров прошла на полях саммита СНГ. Путин прибыл в Туркменистан ранее в четверг для участия в двух саммитах - СНГ и Каспийском экологическом саммите. Помимо участия в многосторонних форматах, у президента России намечалась и двусторонняя повестка.

С момента прошлой беседы Путина и Пезешкиана в Бишкеке "на полях" саммита ШОС прошло чуть больше месяца. "Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, и вопросы двустороннего сотрудничества, и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе - это то, что будет обсуждаться", - сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков.

В Кремле не исключили обсуждение Путиным и Пезешкианом планов Ирана относительно возможного выхода из ДНЯО. "Если иранская сторона как-то посчитает необходимым проинформировать нас об этом, и если эти планы, действительно, находятся в стадии реализации, то, конечно, будут", - сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.